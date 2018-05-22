Основанный Энди Уорхолом около 50 лет назад журнал Interview закрыли

Сотрудники американского журнала Interview объявили о его закрытии в социальной сети. Официального документа на закрытие издания пока нет.

Редактор журнала Эзра Маркус в своем Twitter написал, что издание сворачивается, а также оставил контакты для будущих работодателей. Другие сотрудники также разместили объявления о работе в соцсетях, сообщает телеканал CNN.

В последние годы компания сталкивалась с рядом юридических и финансовых трудностей. В мае 2018 года бывший редактор Фабиен Барон потребовал 600 тыс., которые ему был должен работодатель, через суд. Дебора Блаучи подала многомиллионный иск к изданию в 2017 году, утверждая, что ее незаконно уволили в 2016 году.

Также отмечается, что владелец журнала не продлил аренду помещения, где находится редакция, в начале 2018 года. Издание было основано американским художником, заметной фигурой в движении поп-арт Энди Уорхолом в 1969 году.