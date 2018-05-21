Обама займется производством кино для Netflix

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили соглашение с Netflix на производство фильмов и сериалов для стриминговой кинокомпании.

Многолетний контракт подразумевает производство художественных и документальных сериалов, документальных фильмов и спецпроектов, отмечается в сообщении официального Twitter Netflix.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 мая 2018 г.

Для производства контента бывшая президентская чета учредила компанию Higher Ground Productions, сообщает The NYT.

Обама заявил, что не собирается использовать новую фирму как платформу для публичной кампании против президента Дональда Трампа или для борьбы с консервативными СМИ. Бывший американский лидер планирует продюсировать шоу с мотивирующими историями. Конкретные названия шоу и их форматы пока обсуждаются. Шоу будут производиться эксклюзивно для Netflix.

Netflix производит качественные и дорогие сериалы. Одни из самых известных — это политический «Карточный домик» и научно-фантастический «Черное зеркало».