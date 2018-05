Обама займется производством кино для Netflix

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили соглашение с Netflix на производство фильмов и сериалов для стриминговой кинокомпании.

Многолетний контракт подразумевает производство художественных и документальных сериалов, документальных фильмов и спецпроектов, отмечается в сообщении официального Twitter Netflix.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.