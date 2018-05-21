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Обама займется производством кино для Netflix

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Ralf Mueller
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Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили соглашение с Netflix на производство фильмов и сериалов для стриминговой кинокомпании.

Многолетний контракт подразумевает производство художественных и документальных сериалов, документальных фильмов и спецпроектов, отмечается в сообщении официального Twitter Netflix.

Для производства контента бывшая президентская чета учредила компанию Higher Ground Productions, сообщает The NYT.

Обама заявил, что не собирается использовать новую фирму как платформу для публичной кампании против президента Дональда Трампа или для борьбы с консервативными СМИ. Бывший американский лидер планирует продюсировать шоу с мотивирующими историями. Конкретные названия шоу и их форматы пока обсуждаются. Шоу будут производиться эксклюзивно для Netflix.

Netflix производит качественные и дорогие сериалы. Одни из самых известных — это политический «Карточный домик» и научно-фантастический «Черное зеркало».

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