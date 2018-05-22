В последние недели тема возможной торговой войны между США и Китаем, спровоцированной администрацией Дональда Трампа, является одной из самых обсуждаемых в деловых и экспертных кругах. Рынки приготовились к новым проблемам, однако катастрофы не случилось.

В субботу стороны выступили с заявлением о достижении промежуточного результата в переговорах: повышение пошлин как минимум отложено благодаря договоренности о сокращении торгового дисбаланса между США и Китаем. Мировой бизнес вздохнул с облегчением. Американский экспорт в КНР должен вырасти, по некоторым сведениям, на $200 млрд. В 2017 году торговый «перекос» в сторону Китая оценивался более чем в $300 млрд.

Позиция США выглядела крайне активной и даже агрессивной. Очевидно, что цель Трампа — добиться не просто расширения рынка сбыта или защитить американский рынок. Конфликт начался с угроз ограничить поставки продукции из Китая, однако быстро всплыли на поверхность старые принципиальные озабоченности США в отношении использования китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности, технических достижений и продуктов творческого труда.

Со своей стороны Китай угрожал ограничениями на ввоз американских товаров, однако затем обозначил свою заинтересованность в облегчении доступа к технологиям и высокотехнологичной продукции США.

Не обошлось и без «санкционных» проблем. Китай был крайне озабочен применением ограничений на поставку высокотехнологичных компонентов для одной из своих крупнейших IT-компаний из-за ее сотрудничества с Северной Кореей.

Несмотря на весь клубок разногласий, два дня переговоров показали, что договоренности возможны. Некоторые СМИ представляют результат как победу США, хотя совершенно неясно, как эти договоренности претворят в жизнь. При этом Трамп объявил о том, что санкции в отношении китайской компании, сотрудничавшей с КНДР, не будут применены, поскольку это слишком негативно скажется на занятости в Китае.

В течение более 20 лет США и Китай — активные торговые партнеры. В 2017 году Китай обеспечивал более 20% американского импорта. По некоторым группам текстильных товаров его доля в американском импорте доходит до 50–60%, оборудования — 30%, электротехнических товаров — 40%.

Доля Китая в американском экспорте существенно ниже — около 8%, как и доля США в китайском импорте — также примерно 8%. Однако для Китая США — источник современных технических решений. Таким образом, партнеры очень нужны друг другу и являют собой классический пример использования выгод международного разделения труда.

Разумеется, всё это само по себе не устраняет противоречий, но создает почву для поиска взаимовыгодных решений. Китай, как никто другой, заинтересован в поступательном движении мировой экономики, как страна, которая зависит от экспортных рынков. Очевидно, там хорошо осознают, что любые конфликты с участием таких масштабных экономик, как китайская и американская, создадут угрозу для глобального экономического роста.

Сейчас мировое сообщество является, скорее всего, свидетелем «семейного» конфликта между крупнейшими игроками в международной торговле. Хотя при этом речь и идет о весьма важных вопросах — на каких условиях дальше развивать взаимодействие и как распределить выгоды от разделения труда.

Прежде всего это проблема условий доступа Китая к использованию технологического потенциала США и получения при этом американскими компаниями доходов от технологического лидерства. Желателен США и доступ на емкий китайский рынок. Поэтому можно предположить, что стороны достигнут компромисса.

В результате США укрепят свои позиции на китайском рынке, а китайские компании смогут расширить использование американских технологий для укрепления своих позиций на третьих рынках. Но при этом не забывая делиться прибылью с американскими правообладателями. Произойдет оптимизация использования ресурсов США и Китая, от которой в рамках мировой экономики могут выиграть обе стороны.

Если США расширят свой экспорт сельхозпродукции на китайский рынок, это приведет к усилению конкуренции с поставщиками из России. А если будут введены ограничения на поставки продукции из Китая на американский рынок, усилится конкуренция между российскими и китайскими экспортерами на рынках других стран. Россия, как и Китай, не заинтересована в развитии глобальной торговой войны, поскольку она тоже зависит от экспортных рынков и заинтересована в динамичном развитии мировой экономики. А такие торговые войны будут препятствовать росту международной торговли.

Автор — директор Института торговой политики НИУ ВШЭ

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