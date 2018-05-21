Музей Эльдара Рязанова появился в Самаре

На улице Фрунзе в Самаре начал работу музей режиссера Эльдара Рязанова. Экспозиция занимает «Дом штабс-капитана Н.И. Залесова», построенный в начале прошлого века. На первом этаже исторического здания Рязанов провел первый месяц своей жизни и вернулся туда в августе 1941 года.

Расположенные там предметы посвящены пребыванию режиссера в Самаре, его детству и истории Куйбышева как запасной столицы страны. НИА «Самара». Комната семьи Эльдара Рязанова восстановлена в первоначальных границах. Там установили принадлежавшую его родным мебель и гардероб Людмилы Гурченко. В будущем на втором этаже разместят экспонаты, посвященные творчеству режиссера. А на третьем этаже музея будет работать кинозал на 100 мест.

«Особенно согрело мою душу то, что я узнала многое из истории своей семьи, о чем не слышала раньше. Поэтому этот музей для меня — личная история. Папа часто рассказывал про Куйбышев, про куйбышевских родственников, очень любил этот город», — призналась дочь режиссера Ольга Рязанова.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Самаре открыли первый в России памятник Эльдару Рязанову. Его разместили неподалеку от дома № 120 на улице Фрунзе, где родился режиссер. Монумент создал грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе.