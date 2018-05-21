Строительство трех заводов начнут в ОЭЗ «Моглино» в Псковской области

Строительство трех заводов планируют начать в особой экономической зоне «Моглино» до конца 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании наблюдательного совета ОЭЗ 21 мая.

До конца 2018 года на территории «Моглино» планируют начать строительство еще трех заводов. Как рассказал Михаил Ведерников, интерес к зоне «Моглино» достаточно высокий, это позволяет говорить о том, что площадка в скором времени будет заполнена, сообщает Псковское агентство информации.

На данный момент на территории уже действует завод по производству лакокрасочной продукции, а до конца года должно заработать производство «Сибирского гостинца».

Также Ведерников отметил, что в общей сложности объем инвестиций «Моглино» достигнет 5 млрд рублей.