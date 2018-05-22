Решение президента США Дональда Трампа о выходе Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) базировалось на достаточно субъективных израильских данных по иранскому проекту «Амад». Тем не менее до 4 ноября американцы планируют восстановить санкции в отношении энергетического, нефтехимического и финансового сектора Ирана. Более того, 13 мая советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что после выхода из СВПД США могут ввести санкции против европейских компаний за сотрудничество с Тегераном.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон в совместном заявлении назвали ядерную сделку с Ираном важной для сохранения общей безопасности их стран. Они призвали США воздержаться от мер, препятствующих выполнению этой сделки другими сторонами, и согласились продолжить выполнять свои обязательства в рамках СВПД. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС обеспокоен решением Дональда Трампа выйти из СВПД и останется приверженным реализации ядерной сделки. При этом страны ЕС намерены защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США, если таковые будут задевать европейские интересы.

Решение Дональда Трампа выйти из СВПД дестабилизирует регион и приведет к новым конфликтам, считают Россия, Китай, Турция, Япония, Австралия, Италия, Испания и ряд других стран. Такое поведение союзников США не является случайным, оно отражает все нарастающее на них давление со стороны Вашингтона, который вначале выходит из ЮНЕСКО и Парижского соглашения по климату. Затем от них потребовали для сдерживания России значительного увеличения расходов, причем с целью закупки американских вооружений. Сюда же можно отнести создаваемые США препятствия по реализации выгодного Германии проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» и многие другие действия Вашингтона, которые не отвечают европейским интересам.

Под угрозой американских санкций сейчас находятся крупные европейские компании. Так, французская Total заключила с Ираном контракт на сумму порядка $5 млрд, British Petroleum совместно с Национальной иранской нефтяной компанией осуществляет в ИРИ добычу природного газа. А европейский авиастроительный концерн Airbus уже начал поставку в Иран гражданских самолетов (общее их количество может составить 118 единиц).

До 4 ноября 2018 года американцы, европейцы и иранцы будут искать приемлемый для сторон компромисс по ядерной проблеме. При этом возможны два сценария: либо под мощным давлением США ЕС возьмет курс на поддержку американской позиции путем изменения СВПД, либо нет. В первом случае ядерная сделка фактически перестанет существовать. Постепенно европейцы будут присоединяться к американским санкциям, выговаривая исключения для отдельных компаний. Это полностью докажет отсутствие самостоятельности во внешней политике ЕС, с которым постепенно перестанут считаться как с самостоятельным внешнеполитическим игроком. Резко снизится международный авторитет как ведущих европейским государств, так и ЕС в целом.

Иран окажется в сложном социально-экономическом положении, но продолжит проводить самостоятельную внешнюю политику. Следствием этого может стать приход к президентской власти в ИРИ (2020 год) более консервативного лидера, который начнет политику силового сдерживания США в Сирии, Ираке и Афганистане. В перспективе это может привести к вооруженной конфронтации Ирана и США, особенно если ИРИ возобновит наработку высокообогащенного урана.

По второму сценарию (ЕС выполняет СВПД) существенно ухудшатся отношения между американцами и европейцами. ЕС будет блокировать действие антииранских санкций США в отношении европейских компаний как в рамках всего Европейского союза, так и отдельных государств. Втянувшись в экономический конфликт с ЕС, США будут вынуждены ослабить финансово-экономическое давление на ИРИ, которая продолжит выполнение СВПД. Социально-экономическое положение ИРИ ухудшится, но не настолько, чтобы в ходе президентских выборов в 2020 года к власти пришли консерваторы. Уровень военной конфронтации Ирана и США будет носить ограниченный характер.

Возможен и некоторый промежуточный вариант в виде частичной поддержки ЕС требований США в отношении Ирана и некоторых уступок со стороны Тегерана. Это не приведет к заключению с Ираном новой ядерной сделки, но позволит хотя бы на формальном уровне сохранить СВПД. Именно этот сценарий дальнейшего развития событий является наиболее вероятным.

Таким образом, выход США из ядерной сделки с Ираном привел к немыслимой ранее конфронтации американцев с ведущими европейскими государствами и ЕС в целом. Одна из причин этого состоит в том, что в США стали считать Европу своим конкурентом и даже соперником. Так, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что китайский и европейский подходы к внешней торговли близки, так как основаны на протекционизме. Конечно, речь не идет о торговой войне между США и Европой, но они впервые за последние десятки лет оказались на пороге глубокого кризиса. И от того, как разрешится иранская дилемма, зависят интересы многих европейских государств, что подталкивает их к явному или скрытому противостоянию США.

заместитель директора Института стран СНГ

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