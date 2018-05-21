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Режим ЧС сняли в Якутске после паводка

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Пик паводка пройден в населенных пунктах Якутии. В вязи с улучшением обстановки режим ЧС снимается.

По данным экстренных служб, уровень воды в реке Лене стал ниже критических значений. Подтопленные территории освобождаются от воды. При этом специалисты управления ГО и ЧС Якутска озвучивают благоприятные прогнозы на развитие паводковой ситуации. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Коммунальщикам рекомендовано продолжать работу по ликвидации последствий паводка. Управляющим компаниям предлагают организовать субботники, чтобы очистить жилые кварталы и прибрежные зоны от мусора. Кроме того, муниципальные власти собирают документы для оценки ущерба, нанесенного паводком.

Как сообщал портал iz.ru, режим ЧС действовал в Якутии с 14 мая. Следователи возбудили уголовное дело в связи с халатностью. По версии правоохранительных органов, госслужащие не предупредили людей о надвигающемся наводнении. В итоге жители регионе потеряли свое имущество, когда затопило 800 домов.

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