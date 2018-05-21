Паводок отступил от двух сел в Якутии

Паводковые воды отступили от двух сел в Якутии. Жители начали возвращаться в свои дома.

Вода из реки Лены освободила поселки Хоточчу в Хангаласском районе и Арбын в Намском районе. Паводок закончился для 34 дворовых территорий с общим населением более 170 человек. Ведется просушка домов и расчистка территорий, сообщает ИА SakhaNews.

МЧС продолжает следить за паводковой ситуацией, проводится укрепление защитных сооружений. В Октемцах остаются подтопленными 63 дворовые территории, жильцы расселены по родственникам и знакомым. В Кальвице затоплены 67 жилых домов.

Как сообщал портал iz.ru, с 14 мая в Якутии действует режим ЧС в связи с паводком. В связи с ситуацией было возбуждено дело по факту халатности. Госслужащие не предупредили людей о надвигающемся наводнении. В итоге жители регионе потеряли свое имущество, когда затопило 800 домов.