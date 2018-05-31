Сразу хочу сказать — у нас есть современная детская литература! При каждом удобном случае я постоянно говорю об этом. Утомили досужие разговоры о том, что «куда всё катится», «писать разучились», «не то что раньше», «писателей нынче нет, а дети не читают».

По моим наблюдениям такие скорбные заявления делают в первую очередь те, кто сам перестал читать, а о детской литературе судят исключительно по воспоминаниям собственного уже далекого детства. «Читал только Барто, но современных авторов осуждаю!». К сожалению, они создают настрой и настроение. И миф про отсутствующую современную детскую литературу.

С полной ответственностью могу еще раз заявить: у нас есть отличные писатели, читающие дети и умные родители. Современной детской литературе не хватает всего лишь одного — признания факта ее существования и знания авторов современными читателями.

Почему так получилось, что детская литература есть, но ее вроде бы и нет? Дело в том, что у нас существует серьезный запас авторитетной детской классики. Именно на классике строятся образовательные программы и весь рекомендованный круг чтения для дошколят и школьников.

Через такой железобетонный заслон сложно пробиться новому. Нужно признать, что родители у нас очень консервативны и недоверчивы. У них нет ориентиров и навигаторов и нет достаточного опыта, чтобы выбрать книгу современного автора самостоятельно. Столь же консервативны и издатели, но уже по другой причине — из-за страха остаться с нераспроданными тиражами. Перчинки в эту ситуацию добавляют СМИ, которые с горестными вздохами заявляют, что дети не читают, да и читать им нечего, поскольку детская литература вымерла.

Но эта безрадостная система отнюдь не является замкнутым кругом. Современная детская литература из локальных явлений начинает переходить в разряд коммерческих. Книги современных авторов находят своего читателя. Что, в свою очередь, дает вдохновение всё новым авторам. В реальности эта сфера переживает сейчас бурный период становления, формирования новой традиции и нового литературного языка. Это очень интересный момент, в нем еще много потенциальной нерастраченной творческой энергии, идет литературный поиск. И пока нет канона, то всё еще дозволено.

Тут, конечно, возникают различные «но». Современная детская литература после двух десятков лет подпольного существования утратила живой публичный контакт с читателем. Ей нужно заново понять, что и как хотят читать дети. Выход из интернет-башни из слоновой кости в реальное пространство книжных полок — процесс радостный, но болезненный.

Современные писатели неплохо разработали и освоили новый язык детской литературы. Но это всего лишь инструмент работы с персонажами и сюжетами. С последними ситуация обстоит гораздо хуже. И раньше было тяжело с оригинальными историями, но сейчас это стало особенно очевидно.

При отсутствии публичного читательского признания чувствуются некая подсознательная неуверенность и желание отталкиваться от чего-то уже признанного. В результате появляется огромное количество «переосмыслений» советской и зарубежной классики, перенесение персонажей в XXI век и в иное языковое пространство. Иногда это получается остроумно и интересно, но не этими приемами должна прирастать детская литература. Особенно ярко столкновение стилистики и сюжетостроения проявляется в той области, где возникают современные школьные и «дворовые» истории. Сложно прикручиваются к Драгунскому, Медведеву и Носову нынешние реалии.

В то же время современная детская литература смогла создать собственный юмор. Это сложно и важно. Читая книги, дети должны смеяться, но представление о смешном меняется гораздо быстрее, чем представления о трагическом. За последние годы появилось большое количество остроумных текстов, но в условиях всё той же литературной изоляции не каждый автор в состоянии четко осознать, кого он смешит — ребенка или родителей. Хотя бесконфликтно совместить эти пласты восприятия — задача, на мой взгляд, не самая сложная для умных авторов.

Также детской литературе нужно учиться быть лаконичной. В своем многословии мы ближе к классическим толстым романам XIX века. Дети сейчас осваивают очень плотные сюжеты, их восприятие быстрее и острее нашего. Еще они «визуалы». Речь идет даже не о книжках-картинках, а о том, что в хорошем издании должны быть два повествовательных плана: один — в буквах, другой — в картинках и макете. Для традиционной детской книги это новые возможности.

Говорить о современной детской книге можно долго и азартно. Не всё у нее сейчас гладко, но перспективы обнадеживающие. Думаю, что лет через 5–6 у нас будет весьма внушительная полка современных детских авторов. И полка эта будет существовать не только в интернет-пространстве. Это будут магазины, библиотеки и реальные домашние полки. Появятся настоящие актуальные бестселлеры и авторы, тяготеющие к медийности. Тогда-то мы и догоним золотую классику.

Автор — директор издательства РОСМЭН, председатель жюри премии «Новая детская книга»

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