«Игра Родригеса — один из ключевых факторов поражения ЦСКА»

ПБК ЦСКА неудачно выступил в «Финале четырех» Евролиги-2017/18. В полуфинале армейцы проиграли испанскому «Реалу» (83:92), а в матче за третье место — литовскому «Жальгирису» (72:74). Причины неудачной игры московского клуба в Белграде «Известия» обсудили с двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом Европы, а ныне главным тренером петербургского «Спартака» Захаром Пашутиным.

— Основная проблема ЦСКА — это травмы. Нандо Де Коло и Кайл Хайнс пропустили всю серию плей-офф с «Химками». Это выбивает из ритма, особенно перед «Финалом четырех». По этим двум матчам было видно, что они готовы максимум на 50–60% своих возможностей. А ведь это лидеры команды: Де Коло — лучший снайпер, Хайнс — обладатель приза лучшего защищающегося игрока Евролиги. К тому же, в Белграде не смог сыграть и Лео Вестерманн, а Андрей Воронцевич получил повреждение в самом начале матча с «Реалом». Потеря последнего стала очень значительной для ЦСКА. В целом позиция четвертого номера вызывала вопросы у руководства ЦСКА весь сезон. Поэтому в 2018 году даже пришлось подписывать Виктора Радда. Тем не менее я считаю, когда травму получил Воронцевич, свой шанс должен был получить Виктор Хряпа. Он способен больше времени проводить на площадке и приносить много пользы своему клубу. Зная его характер, опыт и бойцовские качества, можно предположить, что он бы мог помог команде в полуфинале. Но это — выбор Итудиса. Он находится в клубе и ему виднее.

— Главная звезда ЦСКА Серхио Родригес провел довольно слабую игру с «Реалом». Согласны?

— Да, это так. И его игра — тоже один из ключевых факторов поражения ЦСКА. Пять очков — явно не тот результат, которого ждали от испанца в этой игре. При этом я не могу упрекнуть Родригеса, да и всю команду в отсутствии самоотдачи. Было видно, что ребята готовы биться за каждый мяч, все были заряжены на результат, но «Реал» оказался сильнее.

— За счет чего?

— Одна игра может сложиться по-разному. В полуфинале у ЦСКА не пошла игра в нападении, поэтому и процент попаданий был такой низкий. К тому же «Реал» был очень хорошо готов физически. Они смогли выдержать тот высокий темп, который навязали им армейцы в начале матча. К тому же у «Реала» есть много снайперов, которые не стушевались и показали свой максимум в этой игре. А когда такие защитники, как Серхио Юль и Джэйсси Кэрролл, ловят кураж, остановить их очень и очень трудно.

— В матче за третье место ЦСКА безнадежно проигрывал «Жальгирису», но Михаил Кулагин и Виталий Фридзон смогли организовать погоню и армейцы едва не совершили мощнейший камбэк. Возможно, учитывая травму Вестерманна и не лучшее состояние Де Коло, этих игроков стоило использовать чаще?

— После драки кулаками не машут. Сейчас легко рассуждать на эту тему. Есть тренер, тренерский штаб. Итудис играл теми, в кого он верил, он тренирует их каждый день. Поэтому рассуждать на эту тему нецелесообразно. Конечно, опыт и снайперские качества Фридзона могли помочь в игре с «Реалом», но такие матчи многие тренеры играют ограниченной ротацией. Миша Кулагин — игрок, который может выйти и переломить ход игры. Но в такой игре не каждый тренер решится выпустить молодого игрока. Отмечу, у Миши есть характер, уверенность в себе и своем броске. Очень бы хотелось, что он был лидером своей команды. В его возрасте надо получать постоянную игровую практику, а не играть от случая к случаю.

— Тяжело будет ЦСКА после этой неудачи перестроиться на матчи Единой лиги ВТБ?

— Я думаю, у ЦСКА не будет проблем с настроем. Я был в этой атмосфере и знаю, что каждое поражение очень тяжело переносится, особенно в «Финале четырех». Но в ЦСКА собраны лучшие игроки в Европе. Они не имеют права выходить на матчи с опущенными руками. Пройдет пару дней, они переключатся и покажут тот уровень, который демонстрировали на протяжении всего года. Самое главное для ЦСКА — сохранить единство коллектива.

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