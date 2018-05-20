«Амкар» сохранил прописку в РФПЛ

Пермский «Амкар» победил «Тамбов» в ответном матче за право участия в РФПЛ и сохранил прописку в элитном футбольном дивизионе.

Встреча завершилась со счетом 0:1, единственный гол на 38-й минуте забил Михаил Костюков.

Первый матч также завершился победой пермской команды со счетом 2:0. Таким образом, «Амкар» в следующем сезоне будет выступать в РФПЛ, а «Тамбов» вернется в ФНЛ.

Еще одну путевку в элитный футбольный дивизион разыграют «Енисей» и «Анжи». Первая встреча завершилась крупной победой красноярского клуба — 3:0.

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