Согласно свежим данным «Левады-центра», 79% россиян полагают, что выпускнику провинциальной школы следует поступить в вуз областного центра или Москвы. И лишь 13% считают, что уезжать на учебу в большие города не стоит.

Примечательно, что те, кто выступает за переезд, полагают, что это шанс закрепиться в большом городе, найти там высокооплачиваемую работу, получить качественное образование, обзавестись связями.

Те же, кто против, объясняют свою позицию в первую очередь тем, что в небольших городах есть свои вузы, в которых дают хорошее образование. К тому же «молодым опасно одним жить в большом городе». Есть и те, кто вовсе считает, что высшее образование не обязательно для жизни.

Можно по-разному относиться к результатам этого опроса, но на самом деле в них нет ничего удивительного. Люди стремились поступать в лучшие вузы страны и в советское время. Другое дело, что тогда определяющим фактором такого выбора являлось качество образования, которое можно было получить в столичном университете.

Тем же, кто ехал в крупные города с другими целями, без блата не всегда удавалось их реализовать, поскольку существовала система послевузовского распределения — молодого специалиста могли отправить работу в еще большую «глушь», чем та, откуда он приехал. Таким образом, рисков сколько-нибудь серьезного оттока молодежи из менее развитых населенных пунктов не существовало.

В 1990-е годы ситуация поменялась. Детей по возможности стали отправлять учиться в вузы Москвы и других крупных городов не столько для того, чтобы те приобрели уникальное образование, сколько для того, чтобы получили путевку в жизнь.

Экономика находилась в руинах, и если в столице и еще нескольких городах уровень жизни был более-менее нормальным, то на подавляющей части территории России царила беспросветная нищета без какого бы то ни было намека на светлое будущее.

Несмотря на то, что в «нулевых» и позже ситуация изменилась кардинальным образом, желание получить «столичное образование» никуда не исчезло. Поменялись разве что приоритеты. Если раньше речь шла буквально о выживании, то сегодня на первый план выходят вопросы не столько даже размера будущего дохода, сколько качества жизни, которое можно получить за свои кровно заработанные.

К слову, сегодня выпускники не едут на село даже при обещании приличной заработной платы и решения через определенное время жилищного вопроса. Им там в принципе неинтересно.

Люди хотят вечером выйти из дома и иметь возможность прогуляться по хорошему парку. Купить нормальные качественные продукты в торговой сети, а не в железной будке метр на метр, товар в которую завозят раз в неделю. Иметь возможность сходить в кинотеатр, храм, в кафе, бар, ночной клуб, спортзал, на концерт, а не маяться от скуки в глухой деревне. Где ничего этого нет от слова совсем.

И в этом смысле закрепление в «большом городе» по умолчанию предполагает получение всего того набора услуг и возможностей, которые отсутствуют даже в райцентре, не говоря уже об обычных сельских населенных пунктах.

И это большая государственная проблема, которую надо решать, поскольку Россия — это не только Москва и еще ряд крупных городов, но и десятки тысяч куда менее развитых населенных пунктов, которые из-за оттока молодежи в итоге «стареют» и деградируют.

Нет молодежи — закрываются школы и детские сады — там никогда не появится работодатель, поскольку некому работать — через какое-то время от деревни остается только название и несколько перекошенных домов.

И если совсем уж «умирающие» населенные пункты спасти не удастся ни при каком желании, то основная масса сельских и городских территорий, где люди пока еще женятся, рожают, учатся и работают, ждут к себе внимания государства.

От эффективности работы по их развитию напрямую зависит, будут ли молодые люди поголовно стремиться «закрепляться» в крупных городах после получения высшего образования или хотя бы часть из них будет возвращаться в родные пенаты.

Тем более, что в эпоху цифровой экономики, в которую мы вступаем, проживать там, где находится твой работодатель, нередко совершенно необязательно. Зарабатывать приличные деньги можно у компьютера, сидя в кафе на берегу реки и любуясь закатом. И для этого не нужно по два-три часа стоять в душных пробках по дороге на работу и обратно.

Неслучайно и в мартовском послании президента России, и в других выступлениях отдельное внимание было уделено и селу — «особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий». И в целом, пространственному развитию страны, включая модернизацию транспортной и другой инфраструктуры, «с тем, чтобы пространство между населенными пунктами обживалось, было комфортным для граждан».

Эти цели уже во многом сформулированы в майском указе Владимира Путина, в котором называются 12 приоритетных направлений для работы нового состава правительства.

Здесь задачи и по кардинальному повышению комфортности городской среды, комплексному развитию городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, и по созданию механизма прямого участия граждан в этом процессе. И по строительству новых современных дорог и иной транспортной инфраструктуры. И многое, многое другое, что для России — единственный верный путь, если мы хотим через пять–десять–двадцать лет проснуться в абсолютно другой стране и не испытывать чувства стыда перед своими детьми.

В том, что россияне стремятся получить лучшее образование, будь то в столице или даже за границей, нет не только ничего плохого, но и напротив, это можно и нужно приветствовать. Другое дело, что без соответствующих, хотя бы инфраструктурных, условий у себя дома, они и дальше будут оставаться в Москве или за границей. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Автор — политолог

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