Новый майский указ президента закрепил в числе национальных целей повышение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) россиян до 78 лет к 2025 году и до 80 — к 2030-му. Цель крайне амбициозная, и достичь ее невозможно только за счет улучшения доступности и качества медицинской помощи и широкого использования современных технологий.

Необходима переориентация управления всей системы охраны здоровья населения на здоровьесбережение, точнее, на развитие системы общественного здравоохранения на основе межсекторального взаимодействия. Главным должен стать принцип «благополучие и здоровье во всех политиках». На рабочем месте, в местном сообществе — семье, школе, детском саду. Такой подход принят во всех развитых и многих развивающихся странах, уверенно шагающих к 80+. Снижение предотвратимой смертности преимущественно медицинскими методами — погоня за собственной тенью.

В России особые меры по снижению преждевременной смертности прежде всего должны быть приняты в отношении мужского населения в трудоспособном возрасте. Именно в этой группе самые большие резервы для достижения цели 80+.

В 2016 году на долю населения в трудоспособном возрасте пришлось 23% всех умерших, 79,5% из которых — мужчины. Каждый пятый умерший в стране — мужчина в «полном расцвете сил» — чей-то отец, муж, сын. По данным Всемирного банка, 43% представителей сильного пола в России не доживает до 65 лет. Для сравнения, в странах-лидерах по продолжительности жизни (Исландии, Швейцарии) вчетверо меньше — 10%.

Среди мужчин в трудоспособном возрасте выделяется особая группа 35–44-летних, смертность в которой за последние годы почти не изменилась. Рост продолжительности жизни за 2005–2015 годы среди мужчин произошел преимущественно в группах 20–34 и 45–64, у женщин — за счет тех, кто старше 55 лет. Нужно учесть, что 35–44 — возраст активной трудовой деятельности, реализации репродуктивных и родительских функций. Смертность в этом возрасте влечет дополнительные экономические потери, риски социального неблагополучия и бедности детей, рост количества неполных семей, социального сиротства. Расчеты показывают, что сокращение вдвое уровня смертности мужчин трудоспособного возраста позволит сохранить не только 8–9 млн жизней, но и обеспечить прирост ВВП не менее чем на 0,8%.

Главные факторы потери здоровья и повышенных рисков смертности в трудоспособном возрасте — табак, алкоголь, плохое питание, пренебрежение собственным здоровьем. Если мужчины 15–49 лет будут меньше злоупотреблять алкоголем, смертность в этой группе снизится: от ишемической болезни сердца на 15%, инсульта — на 44%, кардиомиопатии и миокардита — на 80%, цирроза печени — на 90%, ряда онкологических заболеваний (рака гортани, пищевода) — на 60%.

Можно воспользоваться опытом наших соседей и бывших соотечественников — финнов, которые в 70-е годы прошлого века реализовали комплексную программу «Северная Карелия», рекомендованную ВОЗ другим странам. За счет мер здорового питания и образа жизни, сокращения табакокурения и злоупотребления алкоголем финны снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 80%, а ожидаемая продолжительность жизни выросла на 13 лет. Финны берегут государственную монополию на розничную продажу крепкого алкоголя, несмотря на членство в ЕС. В России тоже есть хороший опыт снижения уровня потребления алкоголя. Например, в Республике Саха (Якутия) почти половина сел (наслегов) по инициативе жителей объявили себя территориями трезвости, где продажа алкоголя законодательно запрещена. При этом главный мотив отказа от спиртного — будущее детей.

Снижению смертности будет способствовать и повышение акцизов на табак до уровня стран ЕС. Мера непопулярная, но, если средства будут поступать не в общий бюджет, а в специальный фонд, условно названный «Будущие поколения», большинство граждан воспримут ее с пониманием. «Окрашенные налоги» широко используются в международной практике. Например, так формируется часть бюджета Национальной кассы семейных пособий во Франции. Средства фонда должны расходоваться на новые меры семейной политики, ясли, поддержку молодых и многодетных семей. Такой поход позволит обеспечить внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусмотренного в задачах майского указа.

Для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, нужны экономические стимулы для работодателей и органов местного самоуправления. Мы предлагаем внедрить механизм стимулирования программ общественного здоровья на рабочих местах по аналогии с механизмом возмещения затрат из Фонда социального страхования на мероприятия по охране труда. Возмещение возможно также из Фонда обязательного медицинского страхования. Причем в каждом регионе и местном сообществе могут быть свои приоритеты. Такой проект на уровне местных сообществ можно реализовать в сотрудничестве с ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки», в состав которой входит уже более 70 городов с общей численностью населения более 14 млн человек.

Прорыв в повышении ожидаемой продолжительности жизни в России вполне реален, и это может удивить мировое сообщество даже больше, чем появление новых комплексов вооружений.

Автор — гендиректор Института научно-общественной экспертизы, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ, член Общественной палаты РФ

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