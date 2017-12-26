Мне вспоминается один советский мультфильм для взрослых под названием «Банкет» (если кто не помнит, в советские времена мультфильмами для взрослых назывались истории, поднимающие острые социальные темы). В этом мультике люди были невидимы — только напитки, закуска, приборы и веселые разговоры с тостами. В результате одного из таких тостов «язвенника» уговаривают выпить за здоровье именинника, из-за чего в следующую минуту в салате появляется отпечаток его лица. В преддверии новогодних праздников предлагаю поразмышлять на эту тему: что должно (а может, и не должно?) сделать наше государство, для того чтобы народ не встретил Новый год «в салате».

Согласно последним исследованиям, Россия находится лишь на 7-м месте в мире по количеству потребления чистого алкоголя. Может быть, ситуация не столь удручающая, а образ пьяного русского в ушанке с бутылкой водки — лишь продукт американской пропаганды? Можно, конечно, удовлетвориться таким аргументом и сказать, что никакой проблемы и нет, но это ситуацию не разрешит. Люди вдруг, в один момент не прекратят встречать Новый год «под столом», уходить в многодневные новогодние запои и не перестанут замерзать пьяными на улице.

А может, просто нужно отменить слишком долгие новогодние праздники? Некуда народу себя деть, не знают люди, как отдыхать, вот и пьют две недели.

Действительно, позволить себе уехать отдыхать всей семьей на новогодние праздники могут даже не все представители среднего класса. Многие остаются в родных городах и отдыхают как умеют. И здесь уже возникает вопрос ценностей и мотивов потребления. Давайте вспомним про советскую воспитательную модель в отношении алкоголя: если не хочешь стать алкоголиком и валяться под забором, то пить каждый день нельзя, а по праздникам и торжественным событиям — можно. В большинстве семей детям такой «психологический» барьер обозначили весьма четко, поэтому сегодня россиянин в праздник со всей искренностью говорит себе: «Имею право — праздник же!». А вереница новогодних выходных — это же практически целые 10 дней совершенно «официальных» поводов.

Поведенческие модели менять можно. Просто нужно фокусироваться не только на краткосрочных, но и на долгосрочных методах. К примеру, американские кофейные компании долгие годы не могли продвинуть свою продукцию на японский рынок — местные жители просто-напросто считали вкус кофе отвратительным и отказывались его пить. Тогда корпорации начали активно продвигать в Японии детские печенья и жвачки со вкусом кофе. В результате через 20 лет они вырастили себе суперлояльных потребителей — сегодня японцы лидируют среди стран — потребителей этого напитка, выпивая до семи чашек в день. С точки зрения здорового образа жизни, это, конечно, антипример, но методологически такая мысль весьма привлекательна. Новую, здоровую культуру потребления можно привить и воспитать. Именно поэтому на Западе самые успешные кампании по пропаганде ЗОЖ нацелены на детей.

Государству нет никакого смысла и необходимости тратить ресурсы на дорогую ТВ- и наружную рекламу. Целевую аудиторию — детей и молодежь — можно достать гораздо более дешевыми инструментами. Государство здесь должно перенять маркетинговое оружие самых продвинутых и беспринципных игроков — табачных и фастфуд-компаний. Нужно идти на те площадки, где они продвигают молодежи свои продукты, и там бороться за умы будущего поколения. Быть пьяным в общественных местах, напиваться на праздники просто нужно сделать социально неприемлемым. Молодежи это не должно казаться модным и престижным. В моду необходимо ввести умеренность. Только так мы сможем воспитать поколение, разделяющее культуру потребления алкоголя и не считающее нормой встречать Новый год в пьяном угаре.

Именно поэтому не стоит вести речь о масштабных и дорогостоящих кампаниях, нацеленных на поколение 35+. Взрослый человек — уже сложившаяся личность, он может отказаться от алкоголя, скорее всего, только по медицинским или физиологическим основаниям. Во всех остальных случаях, если культура распития алкогольных напитков у него не сформирована, он будет руководствоваться принципом, отлично отыгранном в кавээновском скетче Семеном Слепаковым: «Сынок, папа тебя не бросит. Папа не бросил пить, не бросил курить — и тебя не бросит».

Автор — председатель всероссийского общественного движения «Здоровый выбор»

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