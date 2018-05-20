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Пять человек погибли в автокатастрофе под Николаевом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пять человек погибли и еще трое пострадали в ДТП на автодороге Одесса–Мелитополь–Новоазовск в Николаевской области Украины. Об этом информирует украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел ранним утром на 84-м км трассы близ села Красное Березанского района области. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

«В результате ДТП погибло 5 человек и пострадали 3 человека (лица устанавливаются). Всего в автомобиле находилось 8 человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Обстоятельства аварии выясняются.

14 мая микроавтобус, который перевозил детскую украинскую сборную по футболу, столкнулся с погрузчиком в Каменецком районе Белоруссии. В результате погиб ребенок 2005 года рождения.

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