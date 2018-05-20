Пять человек погибли при падении в резервуар с метаном в Китае
В китайском городе Малинчжэнь в провинции Сычуань пять человек упали в резервуар с метаном. Все они впоследствии скончались.
По предварительным данным, инцидент произошел при попытке местного жителя самостоятельно прочистить цистерну, однако он упал внутрь. Четыре пытались прийти ему на помощь, однако также провалились в резервуар.
На место происшествия прибыли спасатели и врачи, однако позже пострадавшие скончались. Полиция ведет расследование инцидента.
Ранее 20 мая в Китае нашли тела моряков, пропавших 16 мая при крушении сухогруза у провинции Фуцзянь.