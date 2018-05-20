В России резко снизились цены на iPhone SE

Цены на iPhone SE на 128 Гб снизились в России на 35% с момента поступления смартфона в продажу, сообщили эксперты Hi-Tech Mail.Ru.

Таким образом, цена на данный гаджет упала на 10 тыс. рублей. Сейчас iPhone SE на 128 Гб можно приобрести менее чем за 25 тыс. рублей.

Аналитики связывают падение цены с перенасыщением рынка подобными гаджетами и конкурентностью.

В прошлом году компания Apple уже снижала цены на iPhone SE до 35,99 тыс. рублей, так как в продажу поступили iPhone 8 и iPhone X.

Также отмечается, что цены в России снизились и на iPhone 7 на 32 Гб. Сейчас приобрести такой смартфон можно за 38 тыс. рублей, тогда как первоначальная цена составляла почти 57 тыс. рублей.

14 мая сообщалось, что Apple представит новый смартфон iPhone SE второго поколения в сентябре этого года.

По данным источников, габариты новинки останутся прежними, при этом экран станет безрамочным.