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В России резко снизились цены на iPhone SE

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Цены на iPhone SE на 128 Гб снизились в России на 35% с момента поступления смартфона в продажу, сообщили эксперты Hi-Tech Mail.Ru.

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Таким образом, цена на данный гаджет упала на 10 тыс. рублей. Сейчас iPhone SE на 128 Гб можно приобрести менее чем за 25 тыс. рублей.

Аналитики связывают падение цены с перенасыщением рынка подобными гаджетами и конкурентностью.

В прошлом году компания Apple уже снижала цены на iPhone SE до 35,99 тыс. рублей, так как в продажу поступили iPhone 8 и iPhone X.

Также отмечается, что цены в России снизились и на iPhone 7 на 32 Гб. Сейчас приобрести такой смартфон можно за 38 тыс. рублей, тогда как первоначальная цена составляла почти 57 тыс. рублей.

14 мая сообщалось, что Apple представит новый смартфон iPhone SE второго поколения в сентябре этого года.

По данным источников, габариты новинки останутся прежними, при этом экран станет безрамочным.

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