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Кейт Бланшетт рассказала о трудностях в присуждении «Пальмовой ветви»

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Актриса Кейт Бланшетт, которая в этом году возглавила жюри Каннского кинофестиваля, рассказала, что решение о том, кому присудить главный приз –– «Золотую пальмовую ветвь», — было трудным.

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По ее словам, подбор фильмов на этом фестивале был очень сильным, но победителя жюри выбрало единогласно.

«Обошлось без кровопролития. Это был очень сильный и разнообразный год с очень сильными и не похожими друг на друга фильмами. Это было групповое решение, и, конечно, мы старались быть объективными», — цитирует актрису «РИА Новости».

Бланшетт подчеркнула, что жюри «отбросило политику».

«Современные медиа очень любят переворачивать человеческие вопросы в политические, поэтому мы пообещали друг другу смотреть фильмы именно как художественные произведения», — сказала президент жюри.

Она также отметила, что фильм-победитель должен быть лучшим по всем параметрам: операторская работа, сценарий, актерская игра, режиссерская работа.

«Так что это было очень тяжелое решение», — добавила Кейт Бланшетт.

В списке основного конкурса Каннского кинофестиваля значился 21 фильм, в том числе две российские ленты –– «Лето» (Кирилл Серебренников) и «Айка» (Сергей Дворцевой).

Главная награда досталась «Магазинным воришкам» японского режиссера Хирокадзу Корээды.

По словам кинокритика Анастасии Гладильщиковой, фильм «Лето» незаслуженно обошли вниманием на Каннском кинофестивале.

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