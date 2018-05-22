На Каспии появятся «Рапторы»

До конца года Каспийская военная флотилия получит первые скоростные катера проекта 03160 «Раптор». Об этом «Известиям» рассказали в Главкомате ВМФ. Эти машины будут отвечать за патрулирование прибрежной зоны, поиск диверсантов, а при необходимости – за высадку и поддержку огнем подразделений спецназначения. В перспективе такие катера появятся и на других флотах.

Сейчас на Каспии формируются подразделения так называемого «прибрежного» спецназа. Его отличительной чертой будет высокая мобильность и стремительность действий. В числе задач новых катеров — высадка и эвакуация групп специального назначения в прибрежной зоне, их огневая поддержка.

Кроме того, «Рапторы» предполагается использовать для борьбы с «москитным» флотом противника. Они также будут востребованы при проведении поисково-спасательных операций и обеспечении безопасности кораблей и судов на открытых и незащищенных рейдах.

Сейчас «Рапторы» имеют две модификации — патрульную и десантно-штурмовую. Они могут действовать на удалении до 100 морских миль от базы. Эти катера способны разгоняться до скорости 50 узлов (более 90 км/ч). При необходимости такую машину может взять на борт большой десантный корабль (БДК).

Патрульная версия «Раптора» имеет экипаж из двух человек. При этом катер может брать на борт до 20 десантников с полной боевой выкладкой. Он имеет противопульное бронирование, вооружен парой ручных пулеметов «Печенег», а также боевым модулем «Управа-Корд» с дистанционным управлением. Этот комплекс устанавливается на гиростабилизированной основе, что позволяет вести прицельную стрельбу при волнении на море. Модули можно оснастить либо 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», либо 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ.

Десантно-штурмовая версия имеет более тяжелое вооружение. На нее установлены несколько боевых модулей «Управа-Корд» с крупнокалиберными пулеметами КПВТ, автоматические гранатометы или пусковые установки ПТУР. Высокая скорость и огневая мощь такого катера серьезно расширяет возможности десантных и антитеррористических сухопутных подразделений. Набор вооружения идеально подходит для борьбы с маломерными судами вероятного противника, рейдовых операций и патрулирования.

«Рапторы» специально разрабатывались для действий в проливах, шхерах и устьях больших рек. Катера будут особо востребованы в акваториях Балтийского, Азовского и Каспийского морей, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В Каспийске сейчас активно развивается военно-морская база, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Опыт последних войн показал, что на диверсионные действия делается большая ставка. Поэтому подобный объект требует особого внимания и защиты. Быстроходные «Рапторы» идеально подходят для десантно-штурмовой и антидиверсионной работы. Они серьезно расширят возможности «прибрежного спецназа». Новые катера позволяют быстро выдвинуться в нужную точку, чтобы ликвидировать потенциальную угрозу. Важно и то, что огневая мощь «Рапторов» позволяет эффективно поддержать спецназовцев.

Головной катер проекта 03160 был спущен на воду и прошел испытания в августе 2013 года. Новые машины строятся в Санкт-Петербурге на заводе «Пелла» в рамках гособоронзаказа. В соответствии с условиями контракта между заводом и Минобороны до конца 2018 года для ВМФ должно быть построено более 10 патрульных и десантно-штурмовых «Рапторов».