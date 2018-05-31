Роботы отследили «плохих» заемщиков банков

Искусственный интеллект облегчил работу банков с должниками. Алгоритм позволил спрогнозировать вероятность поступления платежей по кредиту и снизить число звонков заемщикам. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших банках из топ-30. Это повысило лояльность клиентов и снизило уровень просроченной задолженности. Часто заемщик даже не понимает, что взаимодействует с роботом: в некоторых банках машина принимает 80% решений по ипотечным сделкам.

Алгоритмы машинного обучения позволили банкам лучше прогнозировать поведение клиентов и отличать «плохих» заемщиков от «хороших». При принятии решений используются данные о поведении клиентов. Если раньше это было всего несколько десятков показателей, то теперь их сотни и даже тысячи, отметил менеджер проекта «Биг дата» банка «Хоум Кредит» Сергей Герасимов. Применение машинного обучения позволило банку более точно прогнозировать вероятность невозврата кредита, в результате уровень просроченной задолженности снизился до 3,7%, добавил он.

Искусственный интеллект позволил в 70% случаев отказаться от звонков клиентам на ранних стадиях при появлении просрочки, рассказал управляющий директор Бинбанка Вадим Ковалев. По его словам, это повысило лояльность клиентов, при этом эффективность сбора просроченной задолженности не упала. Кроме того, банк сэкономил на взыскании.

— Выявляются заемщики, звонить которым в принципе бесполезно. В результате мы не беспокоим клиентов без необходимости, а звонки поступают только тем, кому необходимы напоминания и консультации, — отметил Вадим Ковалев.

Оценка банковских рисков — далеко не единственная сфера, где активно применяются технологии машинного обучения. Клиенты часто взаимодействуют с искусственным интеллектом, сами того не подозревая, отметил директор департамента IT-развития МКБ Алексей Кудряшов.

— При звонке в банк вас приветствует робот, который поможет активировать карту или сменить PIN-код. Все платежи клиентов анализирует специальная программа, помогая бороться с различными угрозами, — пояснил он.

Технологии искусственного интеллекта, как правило, используются для решения вполне конкретных задач, отметил руководитель службы информационных технологий Почта Банка Сергей Чеков. Например, это распознавание платежных реквизитов, документов и фотографий с использованием нейронных сетей. Почта Банк идентифицирует клиентов по фото.

В банке «Тинькофф» искусственный интеллект используют для распознавания речи клиентов, содержимого их документов, а также при выдаче ипотеки, рассказали «Известиям» в финансовой организации. 80% всех решений по ипотечным сделкам принимает машина (advisory engine). Это дает возможность не только отказаться от услуг менеджеров и экономить на операционных процессах, но и масштабировать ресурсы, подчеркнули в банке.

Роль искусственного интеллекта в развитии финансовой системы очень велика. За последние пять лет все основные изменения в этой сфере так или иначе связаны с развитием информационных технологий, отметил начальник управления цифровой трансформации департамента информационных технологий ВТБ Алексей Чубарь. В обозримом будущем машины не заменят людей полностью, но окажут заметное влияние на структуру рынка труда, систему образования и подготовки кадров, считает Вадим Ковалев. Уже сейчас искусственный интеллект стал частью повседневной жизни: от интернета, медицины и data driven компаний до «умных» городов, представляющих собой огромные самообучающиеся системы и создающих максимально удобные условия для своих жителей, добавил он.

Банки планируют отдать роботам большое количество рутинных функций, а это снизит расходы на персонал. «Открытие» будет использовать искусственный интеллект при работе с претензиями, при найме сотрудников на массовые позиции, а также для создания персональных финансовых менеджеров и lifestyle ассистентов, рассказал член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. ВТБ планирует отдать алгоритмам все рутинные операции по аналитике, добавил Алексей Чубарь. А в Росбанке технология уже помогает принимать решения об открытии или релокации отделений, сообщил первый заместитель председателя правления Росбанка Арно Дени.

Как отметили в Россельхозбанке, новые технологии повысят доступность банковских услуг для клиентов, позволят снизить риски и затраты банка, а также обеспечить персональный подход. Роботы будут анализировать информацию о потребителе и на основе полученных данных делать индивидуальные предложения.