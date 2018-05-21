Будущая национальная программа в сфере культуры предполагает создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. То есть продолжается кинофикация малых городов. Решение правильное, но выполнение его сопряжено со многими трудностями. Я знаю о них не понаслышке, поскольку часто езжу по региональным городам, показываю детям «Ералаш».

Первое. Фильмы есть где смотреть и кому смотреть. Все деревни сегодня сидят в интернете и смотрят там всё, что им интересно, в том числе и кино. В основном зарубежное — сериалы и так далее. Даже телевидение уже проигрывает интернету. Этого ни в коем случае нельзя не учитывать — ролики на YouTube собирают по 30 млн просмотров. Не как в старые времена, когда единственной точкой культуры в малых городах была кинопередвижка. Кстати, такой формат и сегодня был бы возможен — если бы приезжали и привозили новинки.

Второе. Строительство дополнительных кинотеатров само по себе не станет панацеей для продвижения российского кино в регионах. Как и оснащение кинотеатров современным оборудованием, чтобы привлекать качеством просмотра. Формат 3D успеха особого у нас в стране не снискал, и вряд ли им можно заманить кого-то в кинозал. Это аттракцион, который никакого отношения к самому фильму не имеет. Если фильм хороший — его посмотрят затаив дыхание, без всяких ухищрений. Даже на простой белой простыне в сельском киноклубе.

Из этого логично вытекает третье. Важно достучаться до зрителя, а не просто построить здание для галочки. Главной я бы как раз поставил задачу всеми правдами и неправдами донести российское кино до зрителя. Хорошее и среднее, любое, ведь кинобизнес его сейчас выдавливает в пользу западного. В прокат не хотят брать наши картины, кроме совсем уж масштабных. Но у зрителя должен быть выбор. Просто так смотреть кино никто не пойдет, поэтому нужно не только построить кинозал и показывать там фильмы, а создавать при залах киноклубы, по возможности привлекая местных энтузиастов.

Чтобы такой глава киноклуба рассказывал о режиссере и фильме зрителям, в том числе и у себя в блоге, и таким образом привлекал их на сеансы. Ведь многих наших режиссеров никто не знает, множество фильмов, выходящих в прокат, проходят мимо зрителя — он не в курсе, что они вообще в прокате идут. Что за фильм? Кто снял? А ведь это всё как раз и должно заинтересовать, привести в кинозал.

Пусть любовь к кино начнется с маленьких аудиторий в этих малых населенных пунктах — будут приходить 20–30 человек, но постепенно, если это будет интересно, их станет больше. Так ведь в свое время укрепилось даже христианство — начинаясь с небольших групп, разрослось. Я считаю, это один из важнейших путей кино — донесение фильмов через энтузиастов, через работу со зрителем. Причем этот процесс должен быть систематизирован.

Министерство культуры должно выделить средства на работу этих киноклубов, совсем небольшие, символические. Чтобы они действительно выполняли свою функцию, а не перешли в итоге на показ всё тех же блокбастеров. Может быть, и кинотеатры новые не надо строить, а помочь с арендой помещения тем, кто захочет продвигать и показывать наше кино.

Живая связь со зрителем — важнее всего. Да, на развитие сети киноклубов может уйти 10–15 лет. Но если мы сейчас не начнем, то окончательно растеряем всё. 80% кинофильмов, которые сегодня создаются, попросту гибнут. Особенно это касается документалистики. Министерство выделяет деньги на производство, а что толку, если эти фильмы потом никто не смотрит? Сегодня же документалистика в основном на телеканалах востребована, и логичней было бы, если бы они ее и производили для своей аудитории...

То же самое касается и детского кино, которые мы делаем. Оно не идет в прокате. Остается только самим возить его по городам — премьеры представлять. На них приходит огромное количество ребят, которым не хватает нашего детского кино. Поэтому они вместе с родителями смотрят западное или мультфильмы. И эту проблему без комплексного подхода не решить.

Автор — режиссер, продюсер, создатель альманаха «Ералаш»

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