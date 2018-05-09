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Парад в честь Дня Победы прошел на российской авиабазе Хмеймим

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие российской группировки в Сирии приняли участие в параде Победы 9 мая на авиабазе Хмеймим. В составе колонны техники прошли бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другие образцы военной техники. 

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Парад принимал командующий Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал смотром генерал-майор Андрей Рузинский, сообщает ТАСС.

Утром 9 мая торжественный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Впервые широкой общественности были показаны два новейших истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта во время послания Федеральному собранию

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