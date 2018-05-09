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Бельгийские спасатели пожалели 20 тыс. цыплят и отравили их газом

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В аэропорту Брюсселя спасатели отравили газом 20 тыс. цыплят. На такой шаг им пришлось пойти после того, как контейнер с птицами простоял все выходные под палящим солнцем.

Груз с цыплятами должен был отправиться в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго. Рейс пришлось отложить из-за технической неисправности самолета. А позже от полета и вовсе отказались из-за решения пилота не поднимать воздушное судно в воздух.

Всё это время птицы находились в тесном контейнере без воды и корма. К вечеру второго дня они начали гибнуть, сообщает Deutsche Welle.

Местные спасатели отказались участвовать в убийстве цыплят. Им на замену прибыли коллеги из ближайшего городка Завентем. Чтобы избавить цыплят от мучений, они запечатали контейнер и заполнили его углекислым газом.

В декабре 2017 года сообщалось, что американские ученые из Технологического института Джорджии разработали переводчик с куриного на человеческий язык. 

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