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Первая часть коллекции Рокфеллеров продана с аукциона за $646,1 млн

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Фото: Global Look Press/Ray Tang
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Коллекция живописи Пэгги и Дэвида Рокфеллеров, которая была представлена на нью-йоркском аукционе Christies, за первый вечер торгов была продана за $646,1 млн. Об этом сообщает аукционный дом.

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Сообщается, что в первый вечер продавалась «Коллекция Пэгги и Дэвида Рокфеллеров: искусство XIX и XX веков». Многие предметы ушли с аукциона за рекордные суммы, но главный рекорд поставила картина Пабло Пикассо «Девушка с цветочной корзиной». Ее продали за $115 млн, пишет «РИА Новости».

Аукционный дом отметил, что торги продолжатся до 11 мая. Планируется продать несколько коллекций, в том числе «Изобразительное искусство», «Искусство Америки», «Путешествия и Американа», а также «Керамика и украшения». Вырученные средства планируется потратить на благотворительность.

Дэвид Рокфеллер, «потомственный богач» и наследник империи Рокфеллеров, умер весной 2017 года. К этому моменту ему исполнился 101 год. Он был внуком первого миллиардера в истории США и основателя нефтяной компании Standard Oil, его отец построил в Нью-Йорке Рокфеллер-центр, а сам Дэвид-старший долгое время возглавлял Chase Manhattan Bank. К 2016 году его состояние оценивалось больше чем в $3 млрд. 

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