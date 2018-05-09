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Продажи новых автомобилей в России выросли в апреле почти на 18%

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Продажи легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта выросли в апреле 2018 года в России на 17,6%. Всего было продано 152,4 тыс. машин.

За первые четыре месяца 2018 года авторынок в России вырос на 20,5% и составил 545,3 тыс. автомобилей. Лидером продаж по-прежнему остается «АвтоВАЗ». Компании удалось продать 30,7 тыс. машин, что на 17% больше, чем в 2017 году, пишет «Газета.ру».

Следом в тройке лидеров идут KIA и Hyundai. Компании увеличили продажи на 22% и 16% соответственно, до 19,6 тыс. и 15,9 тыс. автомобилей. Наименьший рост показателей среди компаний в первой десятке у Renault. Они увеличили продажи на 3%.

8 мая специалисты аналитического агентства «Автостат» определили топ-10 самых популярных праворульных автомобилей в России.

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