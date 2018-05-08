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Продажи автомобильных наклеек в России взлетели перед 9 Мая

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В канун празднования Дня Победы количество поисковых запросов автомобильных наклеек на «Юле» увеличилось на 35% по сравнению с началом прошлого месяца. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Основной интерес у пользователей вызывают наклейки, приуроченные к 9 Мая, их стали искать в четыре раза чаще. Самыми популярными поисковыми запросами оказались «9 Мая», «День Победы» и «Спасибо деду за победу». Среди других часто встречающихся запросов, посвященных победе в Великой Отечественной войне, оказались «1941 — 1945», «Помним! Гордимся!», «Ни шагу назад», «Т-34» и «На Берлин!».

При этом отмечается, что чаще всего автомобилистам предлагают наклейки «9 Мая» — на них пришлось 46% созданных объявлений из категории. В то же время на «День Победы» приходится всего 1% от предложений.

В пресс-релизе указано, что активнее всего автомобильные наклейки продавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Новосибирска. Средняя цена по стране на такого рода изделия составила 330 рублей. Самые дорогие наклейки можно купить в Уфе за 380 рублей, а наиболее дешевые — в Волгограде и Ярославле (по 15 рублей за штуку).

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