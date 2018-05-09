Прямой эфир
Сюжет:

Названа первая десятка финалистов «Евровидения-2018»

0
Фото: REUTERS/Pedro Nunes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы вышли в финал международного музыкального конкурса «Евровидение» по итогам первого полуфинала.

Полина Богусевич: «Политике нет места на детском конкурсе»
Победительница «Евровидения-2017» — об общении с участниками из других стран, непростой учебе в школе и планах на взрослое «Евровидение»

1/2 финала конкурса прошел во вторник на арене Altice в столице Португалии — Лиссабоне. За право выступить в финале «Евровидения» поборолись представители 19 государств. Счастливчики были определены по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в полуфинале.

Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break во втором полуфинале, который пройдет 10 мая. За выход в финал она поборется с исполнителями из 17 стран: Норвегии, Сербии, Австралии, Румынии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Грузии, Нидерландов, Польши, Мальты, Латвии, Швеции, Черногории, Словении, Венгрии и Украины.

Финал популярного песенного конкурса состоится в Португалии 12 мая.

Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля Нетту Барзилай (Netta), которая исполнит песню Toy.

По словам Юрия Аксюты, российская делегация не ставит себе задачу победить на международном песенном конкурсе. Гораздо важнее, по его словам, «рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует». Продюсер пожелал Самойловой «выступить хорошо, ярко и интересно», а также получить «максимальное наслаждение от нахождения на этой сцене».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле рады участию певицы Самойловой в конкурсе «Евровидение»
В Лиссабоне ранили ножом прибывшего на «Евровидение» журналиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017