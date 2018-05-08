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В Кремле рады участию певицы Самойловой в конкурсе «Евровидение»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российский лидер Владимир Путин симпатизирует певице Юлии Самойловой, которая представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», проходящем в Лиссабоне. В Кремле рады, что артистка принимает в этом году участие в шоу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что годом ранее украинские власти запретили российской певице участвовать в «Евровидении», и назвал ту ситуацию «очень некрасивой и несправедливой», передает «Интерфакс».

«Поэтому мы очень рады, что она (Самойлова. — Ред.) сможет свой талант показать миру на этот раз», — сказал Песков.

63-й песенный конкурс «Евровидение» стартовал в понедельник в Лиссабоне. Главная тема — океан, девиз — «All Aboard!». Юлия Самойлова отправилась в Португалию 30 апреля. Ранее Юрий Аксюта рассказал, что команда России на «Евровидении» не ставит себе задачу победить на международном песенном конкурсе. «Обстоятельства дают нам возможность еще раз — со сцены «Евровидения» — рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует. Вот какая задача стоит перед нами», — добавил продюсер.

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