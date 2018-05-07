«Евровидение-2018» стартовало в Лиссабоне
63-й песенный конкурс «Евровидение» стартовал в Лиссабоне. Главная тема — океан, девиз: «All Aboard!»
Даже традиционную красную дорожку заменили синей, а церемонию открытия провели на набережной.
Португалия получила право провести конкурс после победы в 2017 году. Сальвадор Собрал исполнил песню
«Amar pelos dois» на родном языке.
В 2018-м году на главную музыкальную сцену выйдут 43 конкурсанта, Россию в Лиссабоне представит Юлия Самойлова с песней «I Won't Break».