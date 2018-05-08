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В Лиссабоне ранили ножом прибывшего на «Евровидение» журналиста

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Фото: TASS/ZumaZhang Liyun
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В Лиссабоне ограбили и ранили ножом греческого журналиста, который приехал освещать международный конкурс «Евровидение». Об этом сообщает телеканал Antenna.

Инцидент произошел утром 7 мая. Неизвестный напал на журналиста на улице, ограбил его на €4 тыс., ранил ножом и скрылся с места преступления. Сотрудник СМИ, также возглавляющий группу греческих фанатов Eurofans, был госпитализирован. Угрозы для его жизни в настоящее время нет, сообщает телеканал «360».

По данным телеканала Star, пострадавший планировал потратить похищенные деньги на покупку билетов на полуфинал песенного конкурса. В Лиссабоне сейчас введены усиленные меры безопасности, однако это не смогло остановить злоумышленника.

Церемония открытия «Евровидения-2018» прошла 7 мая на набережной реки Тежу в Лиссабоне. Девизом конкурса стала фраза «Все на борт!».

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