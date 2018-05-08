Вечный огонь у Кремля прошел профилактику

У Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла торжественная церемония профилактических работ у Вечного огня. Пламя Вечного огня на это время перенесли на временную горелку специальным факелом.

В церемонии приняли участие специалисты «Мосгаза», руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев и ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов.

По информации АО «Мосгаз», обязательная профилактика Вечного огня проводится ежемесячно. Дополнительная проверка осуществляется накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы, сообщает «Интерфакс».

Мемориал «Могила Неизвестного Солдата» открылся более полувека назад — 8 мая 1967 года.