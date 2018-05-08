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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии приняли участие заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих, генерал-майор Иван Слухай и председатели молодежных организаций и религиозных конфессий. В памятной церемонии также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, участники ВОВ, герои России и Советского Союза, депутаты Госдумы и Мособлдумы, юнармейцы и кадеты, сообщает телеканал «360».

В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка установили перед Вечным огнем четыре венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными летами. Церемония сопровождалась игрой оркестра и маршем батальона почетного караула. После возложения цветов присутствующие почтили память погибших минутой молчания, сообщает телеканал «Звезда».

Празднование Дня Победы 9 мая начнется с военного парада на Красной площади. Также в столице пройдет акция «Бессмертный полк», а вечером москвичи смогут наблюдать салют из 30 залпов в 22:00.

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