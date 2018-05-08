Прямой эфир

Названы самые влиятельные люди в мире по версии журнала Forbes

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

‍Журнал Forbes во вторник, 8 мая, составил рейтинг наиболее влиятельных в мире людей. Список возглавил председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидерство этого политика издание объяснило тем, что в его руках сконцентрированы колоссальные по меркам современного Китая властные полномочия. «Подобного культа личности здесь не было со времен Мао [Цзэдуна]», — говорится в материале.

Издание напоминает, что в марте Си Цзиньпина переизбрали на пост лидера государства. Помимо этого, из конституции страны было исключено положение, ограничивающее предельное количество сроков, на которые он может избираться.

Вторую строчку в списке занял президент России Владимир Путин, а на третьем месте расположился Дональд Трам.

В пятерку лидеров также вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая по совместительству оказалась самой влиятельной женщиной мира, и глава Amazon Джефф Безос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об обмане Трампа с целью попасть в список Forbes
В редакции Forbes в Казахстане прошли обыски

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017