Названы самые влиятельные люди в мире по версии журнала Forbes

‍Журнал Forbes во вторник, 8 мая, составил рейтинг наиболее влиятельных в мире людей. Список возглавил председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидерство этого политика издание объяснило тем, что в его руках сконцентрированы колоссальные по меркам современного Китая властные полномочия. «Подобного культа личности здесь не было со времен Мао [Цзэдуна]», — говорится в материале.

Издание напоминает, что в марте Си Цзиньпина переизбрали на пост лидера государства. Помимо этого, из конституции страны было исключено положение, ограничивающее предельное количество сроков, на которые он может избираться.

Вторую строчку в списке занял президент России Владимир Путин, а на третьем месте расположился Дональд Трам.

В пятерку лидеров также вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая по совместительству оказалась самой влиятельной женщиной мира, и глава Amazon Джефф Безос.