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Жителю Ростова-на-Дону во время квеста отрубили палец

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель Ростова-на-Дону лишился пальца во время прохождения квеста. По данному факту полиция проводит расследование.

Инцидент произошел в понедельник, 7 мая. В ходе квеста к участникам игры вышел актер с топором. Он вызвал мужчину и стал размахивать оружием, пытаясь его запугать. В результате актер отрубил молодому человеку средний палец правой руки, сообщается в группе «Ростов главный» в «ВКонтакте».

Участники игры утверждают, что у организаторов квеста не оказалось средств для оказания первой помощи. Более того, они отказались вызвать пострадавшему скорую помощь. Позднее организаторы всё же сопроводили молодого человека в больницу, где ему провели операцию по частичной ампутации отрубленного пальца.

Позднее на место происшествия приехали сотрудники полиции, однако помещение, где проходил квест, было закрыто. Организаторы игры в телефонной беседе заявили, что никаких инцидентов у них не происходило.

Подобные инциденты во время прохождения квестов происходят регулярно. В связи с этим власти Москвы рассматривают возможность учреждения стандартов безопасности при проведении игр. Как сообщал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, законопроект находится на стадии обсуждения депутатов, экспертов и профессионального сообщества.

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