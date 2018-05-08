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FIFA оштрафовала РФС за расистские выкрики болельщиков на $29 тыс.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) за расистские выкрики болельщиков во время прошедшего 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» контрольного матча между сборными Франции и России. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола.

Сумма штрафа составит 30 тыс. швейцарских франков ($29 тыс.).

Фанаты российской сборной позволили себе во время матча расистские выкрики в адрес французских футболистов Усмана Дембеле и Поля Погба.

FIFA разрешит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма, передает RT.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. FIFA ожидает аншлаги на всех играх. В Ростуризме заявили, что все регионы готовы к проведению первенства и принятию гостей.

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