Путин рассказал о борьбе за место России на мировом рынке

Россия не должна отказываться от своего места на мировых рынках, а бороться за него, продвигая товары собственного производства, считает президент РФ Владимир Путин.

«Нас на международных рынках не ждут, это правда. Но это совсем не значит, что мы должны от этого отказываться», — заявил глава государства на пленарном заседании Госдумы.

По его мнению, предложение товаров отечественного производства на международных рынках делает их «глобально конкурентоспособными». Таким образом поднимается уровень производства внутри страны, цитирует российского лидера «РИА Новости».

«Внутренний потребитель у нас будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам. А лучше — превышающими эти аналоги», — подчеркнул президент.

Глава государства ранее поручил правительству за ближайшие шесть лет обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и увеличение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. При этом уровень инфляции не должен превышать 4%.

Кроме того, в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, планируется создать высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор экономики, рост которого будут обеспечивать современные технологии и высококвалифицированные кадры.