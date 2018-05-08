Жителям Петербурга пришли квитанции за ЖКХ с долгами десятилетней давности

Клиентам «Жилкомсервиса № 1» в Центральном районе Санкт-Петербурга пришли квитанции на оплату коммунальных платежей с долгами десятилетней давности.

«Десятки тысяч рублей якобы за долги 2006—2008 годов с пенями за 10 лет. Это стало для жителей полной неожиданностью — ни о каких долгах они раньше не слышали, и в ежемесячных счетах за ЖКУ о них не было ни слова» — рассказали телеканалу «78» недовольные «должники».

Как объяснили жильцам, недоплаченная сумма является «долгом перед городом», которая появилась до передачи дома в управление ЖКС. В бухгалтерии организации им посоветовали идти в суд.

Однако доказать что-либо в суде сложно, так как у клиентов не сохранились квитанции десятилетней давности, срок хранения которых по закону составляет три года.

По мнению «должников», работники ЖКС рассчитывают провести «тайные» суды или на то, что жители испугаются угроз и на всякий случай заплатят.

В марте портал iz.ru сообщал, что жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло без управляющих компаний, то есть напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО). В случае если поправки в Жилищный кодекс будут приняты, то это исключит возможность мошенничества на рынке ЖКХ.