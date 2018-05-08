Отопительный сезон в Петербурге закроют 10 мая

Власти Санкт-Петербурга завершают отопительный сезон-2017/18 10 мая, распоряжение об этом подписал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук.

«Теплоснабжающим организациям поручено до начала отопительного сезона-2018/19 годов обеспечить выполнение работ в соответствии с графиками планового ремонта источников тепловой энергии и провести испытания тепловых сетей», — приводит телеканал «78» сообщение комитета.

Ранее Северная столица перешла на периодическое протапливание зданий с 4 мая из-за потепления. Однако отапливать социальные учреждения — школы, детсвие сады и больницы — власти намеревались до конца отопительного сезона.

После завершения отопительного сезона сотрудники теплоснабжающих организаций проведут плановый ремонт и испытание тепловых сетей, добавляет «Федеральное агентство новостей».

4 мая отопление отключили во всех жилых домах Москвы.