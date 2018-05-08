Каир рассчитывает на скорое возобновление рейсов между РФ и курортами Египта

Власти Египта рассчитывают, что авиасообщение между курортами страны и городами России скоро возобновится. С таким заявлением выступил посол Египта в России Ихаб Наср.

Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент между министерствами авиации России и Египта ведутся переговоры. Он выразил надежду, что авиасообщение возобновится с июня текущего года, передает «РИА Новости».

12 апреля первый прямой рейс авиакомпании EgyptAir вылетел из Каира в Москву после 2,5-летнего перерыва. В египетской столице первых пассажиров встретили цветами. «Аэрофлот» будет осуществлять полеты в Каир по понедельникам, средам и субботам, а EgyptAir будет летать в Москву по воскресеньям, вторникам и четвергам.

Ранее и.о. министра транспорта России Максим Соколов заявлял, что переговоры о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начнутся в конце весны – начале лета.

Авиасообщение между двумя странами было прервано по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности.