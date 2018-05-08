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Россия получила ответы от ОЗХО по инциденту в Солсбери

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Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
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Россия получила ответы от Организации по запрещению химического оружия по инциденту в Солсбери, где были отравлены двойной агент, бывший сотрудник Главного разведуправления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщил постоянный представитель страны при ОЗХО Александр Шульгин.

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По его словам, все они касаются отчета, который в апреле был опубликован организацией по итогам совместного с Великобританией расследования.

«Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне», — приводит слова дипломата ТАСС.

Шульгин отметил, что в документе тогда превалировала позиция Соединенного Королевства. В частности, это касалось следов вещества, обнаруженных в Солсбери. При этом позднее появилась информация, что на месте инцидента был выявлен химикат BZ, который состоял на вооружении НАТО.

12 апреля ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования отравления Скрипалей. В документе указывалось, что анализ образцов крови пострадавших и другие улики, доставленные лабораторию в Нидерландах, а также повторное исследование проб подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены люди. При этом его название и страна происхождения в нем не упоминались.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специалисты швейцарского центра в городе Шпиц нашли в пробах, переданных британской стороной, психосоматическое вещество BZ.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Соединенное Королевство утверждает, что к отравлению причастна Россия, не приводя никаких конкретных доказательств. Москва категорически это отрицает и требует организовать открытое и независимее расследование. 

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