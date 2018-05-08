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Москве пообещали небольшое похолодание на 9 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Незначительное похолодание начнется в Москве и области в среду, 9 мая, оно продлится до пятницы. На выходных в столичном регионе снова будет солнечно и тепло, столбики термометров покажут +23 градуса.

Об этом директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу».

В среду температура воздуха составит 18–19 градусов, а вот в ночь на четверг похолодание будет значительным: ожидается от 1 до 6 градусов тепла. Днем 10 мая столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов.

Днем в субботу и воскресенье метеорологи ожидают потепления до 22–23 градусов.

Во вторник столбики термометров покажут в мегаполисе до 24 градусов тепла.

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