Теплая и солнечная погода ожидается в столичном регионе

Синоптики прогнозируют теплую погоду во вторник, 8 мая, в столичном регионе. На сайте Гидрометцентра сообщается, что сегодня в Москве и области будет переменная облачность, а столбики термометров покажут до 24 градусов тепла.

Днем в мегаполисе ожидается от 21 до 23 градусов, по области будет жарче — до 24. Осадков в течение дня не ожидается, ветер будет дуть северный, слабый, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление –– 751 мм ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов, местами возможны небольшие дожди.

Температура воздуха в Москве и области с конца апреля превышает климатическую норму. Погода изменится после 9 мая, сообщали синоптики.

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике перегрева на фоне прогнозируемой синоптиками аномальной жары в ряде регионов РФ.