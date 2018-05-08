Певица Джоанна Стингрей рассказала о близкой дружбе с Виктором Цоем

Американская певица и продюсер Джоанна Стингрей, бывшая супруга гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна во время своего визита в Санкт-Петербург встретилась с журналистами.

Артистка, которая неплохо говорит по-русски, рассказала в эксклюзивном интервью «Пятому каналу» о дружбе с советскими рок-музыкантами и о том, как много значит для нее Россия.

В частности, Стингрей вспомнила о первой встрече с бессменным фронтменом группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым. Певица поставила музыканту свои записи:

«Я думала, что я очень интересный американский рокер. Борис слушал мои песни. Он сказал — это интересно, это класс. Я думаю, да, я очень класс!»

Стингрей попросила Гребенщикова включить ей его песни — и они поразили ее. «Это была очень крутая музыка. И когда я слушаю его музыку, то я понимаю, я не артист, я просто тупой американец».

Также бывшая жена гитариста «Кино» вспомнила о погибшем в 1990 году Викторе Цое, назвав его своим близким другом. Гибель музыканта Стингрей назвала самой большой своей утратой, добавив, что до сих пор скучает по нему.

Певица призналась, что в ее планах выпустить о советских рокерах книгу и позже снять по ней фильм в Санкт-Петербурге.