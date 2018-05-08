«Мегафон», Mail.ru, USM и Газпромбанк реализуют общий проект в сфере финуслуг

Мобильный оператор «Мегафон», компании Mail.ru Group, USM и Газпромбанк разрабатывают общий проект в сфере финансовых услуг.

Как говорится в сообщении на сайте оператора, компании планируют создать АО «МФ технологии» (МФТ), чтобы объединить экспертизу лидеров бизнеса в сферах телекоммуникаций, IT, финансовых услуг и высоких технологий. В планах партнеров создание программных продуктов, которые будут направлены на цифровизацию работы крупных компаний и предприятий. Кроме того, компании намерены развивать использование технологий блокчейн.

«Наиболее важным проектом, активная работа над которым уже ведется, станет создание финансовой цифровой платформы, на базе которой стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты. Для этой цели «МегаФон», Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк планируют создать компанию Digital JV (DJV)», — указано в релизе.

Помимо этого, партнеры сформируют общий инвестиционный фонд для вложений в перспективные технологические компании.

Как ранее сообщил «Известиям» источник, близкий к Банку России, регулятор рассчитывает перевести систему передачи финансовых сообщений (СПФС) на технологию блокчейн в 2019 году.