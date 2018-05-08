Министр финансов Сербии подал в отставку

Глава министерства финансов Сербии Душан Вуйович подал в отставку, назвав причиной этого решения личные обстоятельства, сообщила во вторник, 8 мая, пресс-служба правительства республики.

Кабинет премьер-министра Аны Брнабич получил письменное заявление Вуйовича, передает «РИА Новости».

«В письменном заявлении, которое получил кабинет премьера Аны Брнабич, министр Вуйович указал, что за время его мандата достигнуты существенные результаты в макроэкономической стабилизации, фискальной консолидации и структурных реформах», — отмечается в заявлении кабмина Сербии.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна нуждается в «Турецком потоке».