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Министр финансов Сербии подал в отставку

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Фото: youtube.com
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Глава министерства финансов Сербии Душан Вуйович подал в отставку, назвав причиной этого решения личные обстоятельства, сообщила во вторник, 8 мая, пресс-служба правительства республики.

Кабинет премьер-министра Аны Брнабич получил письменное заявление Вуйовича, передает «РИА Новости».

«В письменном заявлении, которое получил кабинет премьера Аны Брнабич, министр Вуйович указал, что за время его мандата достигнуты существенные результаты в макроэкономической стабилизации, фискальной консолидации и структурных реформах», — отмечается в заявлении кабмина Сербии.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна нуждается в «Турецком потоке».

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