Прямой эфир

Президент Сербии планирует рабочий ужин с Путиным 8 мая

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Сербии Александр Вучич планирует провести рабочий ужин с российским лидером Владимиром Путиным 8 мая в Москве.

Евросоюз не видит сербов в Косово
Приштина при попустительстве ЕС нарушает обязательства по созданию сербских муниципалитетов

«8 мая планирую встретиться с Владимиром Путиным и провести с ним ужин… Будем разговаривать о Косово и Метохии, «Турецком потоке», энергетике и экономике», — заявил глава балканского государства в эфире телеканала Pink.

Вучич добавил, что 9 мая он будет присутствовать на параде Победы в Москве вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Вучич также отметил, что благодаря России сербы избежали в 2015 году (когда РФ наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию о Сребренице. — Прим.ред.) «печати народа, совершившего геноцид», за что он лично благодарен российскому руководству, передает «РИА Новости».

«Россия оказывает поддержку и в тяжелой борьбе за Косово и Метохию, в которой мы не можем победить, но можем требовать защиты для нашего народа и защиты жизненных и государственных интересов», — добавил сербский лидер.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова выступить в качестве посредника на расширенных переговорах между властями Сербии и Косово. Он пояснил, что Москва будет полагаться на мнение Белграда в вопросе расширения состава посредников при переговорах, если с такой инициативой выступит албанская сторона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудил по телефону с Вучичем проблему урегулирования в Косово
Путин заявил об открытии «ящика Пандоры» после решения суда по Косово

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017