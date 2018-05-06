Президент Сербии планирует рабочий ужин с Путиным 8 мая

Президент Сербии Александр Вучич планирует провести рабочий ужин с российским лидером Владимиром Путиным 8 мая в Москве.

«8 мая планирую встретиться с Владимиром Путиным и провести с ним ужин… Будем разговаривать о Косово и Метохии, «Турецком потоке», энергетике и экономике», — заявил глава балканского государства в эфире телеканала Pink.

Вучич добавил, что 9 мая он будет присутствовать на параде Победы в Москве вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Вучич также отметил, что благодаря России сербы избежали в 2015 году (когда РФ наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию о Сребренице. — Прим.ред.) «печати народа, совершившего геноцид», за что он лично благодарен российскому руководству, передает «РИА Новости».

«Россия оказывает поддержку и в тяжелой борьбе за Косово и Метохию, в которой мы не можем победить, но можем требовать защиты для нашего народа и защиты жизненных и государственных интересов», — добавил сербский лидер.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова выступить в качестве посредника на расширенных переговорах между властями Сербии и Косово. Он пояснил, что Москва будет полагаться на мнение Белграда в вопросе расширения состава посредников при переговорах, если с такой инициативой выступит албанская сторона.