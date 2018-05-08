Покушавшийся на главу МВД Пакистана «получал указания во сне»

Пакистанец Абид Хуссейн, обвиняемый в покушении на главу МВД Пакистана, заявил в ходе допросов, что «получал указания во сне». 21-летний мужчина вел дневник, рассказал он полицейским, в котором рассказывал о происходящем «во сне».

Хуссейн утверждает, что несколько месяцев видел один и тот же сон, в котором «получал указания» устранить действующего главу МВД. Обвиняемый отмечает, что самая ранняя из его записей в дневнике была сделана четыре месяца назад, передает «РИА Новости».

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал пережил покушение в минувшее воскресенье. Он получил несмертельное пулевое ранение во время митинга в штате Пенджаб и был прооперирован. В ходе расследования установлено, что покушавшийся оказался членом ультрарелигиозной исламской политической партии «Техрик-э-Лабайк».