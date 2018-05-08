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В конгрессе США предложили ужесточить санкции против российского ОПК

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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В конгрессе США предложили вводить санкции против поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в проекте бюджета на 2019 год, который был опубликован на сайте военного комитета нижней палаты парламента.

Документ предполагает ограничения в отношении лиц, «оказывающих поддержку российской промышленности». Особое внимание конгрессмены предлагают уделить поставкам с предприятий, которые «занимаются производством крупной оборонной техники или передовых вооружений».

Правом вводить санкции хотят наделить президента США Дональда Трампа. При этом он сможет отказаться от ограничительных мер в отношении тех, чья деятельность имеет крайне важное значение для нацбезопасности Соединенных Штатов Америки, или откладывать введение санкций на 180 дней для пересмотра решения.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран – членов Евросоюза 8 мая рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму.

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