Пожар во Дворце спорта в Красноярске ликвидирован

Пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба красноярского управления МЧС.

Открытое горение было ликвидировано в 9:29 по местному времени (5:29 мск), сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании было получено в 5:32 (1:32 мск) 8 мая. Пожару была присвоена третья степень сложности. При пожаре никто не пострадал. На месте ЧП работают около 50 сотрудников краевого МЧС и 21 единица техники.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать возгорание силового кабеля в шахте лифта.