Пожарные ищут очаг возгорания в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Об этом сообщает представитель пресс-службы красноярского управления МЧС Александр Якимов.

По его словам, на объекте наблюдается сильное задымление. Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать возгорание силового кабеля в шахте лифта, сообщает «РИА Новости».

Также Якимов отметил, что угрозы обрушения здания нет. Охрана Дворца оказывает всю необходимую поддержку. На место происшествия прибыл вертолет с устройством тушения, слив воды пока осуществлен не был.

Инцидент произошел в 5:32 (1:32 мск) 8 мая. Пожару присвоена третья степень сложности. При пожаре никто не пострадал. На месте ЧП работают около 50 сотрудников краевого МЧС и 21 единица техники.